Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran\'daki terör saldırılarından dolayı taziye mesajı gönderdi

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran'da yaşanan terör saldırıları nedeniyle Perşembe günü İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi'ye bir taziye mesajı gönderdi.

Xi mesajında, İran'ın Kirman kentinde ağır kayıplara yol açan terör saldırılarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Hayatını kaybedenler için Çin hükümeti ve halkı adına taziyelerini sunan Xi, yaralılara acil şifa ve yaslı ailelere sabır diledi.

Xi, Çin'in her türlü terörizme karşı olduğunu, terör saldırılarını şiddetle kınadığını ve İran'ın ulusal güvenlik ve istikrarı koruma çabalarını kararlılıkla desteklediğini vurguladı.