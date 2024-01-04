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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran'daki terör saldırılarından dolayı taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran'daki terör saldırılarından dolayı taziye mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran'da meydana gelen terör saldırıları nedeniyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye bir taziye mesajı gönderdi. Xi, saldırılardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifa diledi. Ayrıca, Çin'in terörizme karşı olduğunu ve İran'ın güvenlik çabalarını desteklediğini vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran\'daki terör saldırılarından dolayı taziye mesajı gönderdi
04.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:17
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BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran'da yaşanan terör saldırıları nedeniyle Perşembe günü İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi'ye bir taziye mesajı gönderdi.

Xi mesajında, İran'ın Kirman kentinde ağır kayıplara yol açan terör saldırılarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Hayatını kaybedenler için Çin hükümeti ve halkı adına taziyelerini sunan Xi, yaralılara acil şifa ve yaslı ailelere sabır diledi.

Xi, Çin'in her türlü terörizme karşı olduğunu, terör saldırılarını şiddetle kınadığını ve İran'ın ulusal güvenlik ve istikrarı koruma çabalarını kararlılıkla desteklediğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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