Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Görüştü

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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Xi Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede antik İpek Yolu'nun bir ucunda Çin'in diğer ucunda İtalya'nın yer aldığını kaydederek iki ülke arasındaki gelenekselleşmiş dostane etkileşimlerin, Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki etkileşimler ve karşılıklı öğrenmenin yanı sıra insanlığın ilerlemesine de önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Xi, İpek Yolu'nun barış ve işbirliği, dışa açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı fayda ruhunun Çin ve İtalya'nın ortak hazinesi olduğunu söyledi.

Xi, yüzyıldır görülmemiş küresel değişimlerin hızlandığı bir dönemde ülkelerin ya bağlantılı ve birlik yoluyla ileriye gideceğini ya da kapanma ve bölünmeyle ayrı ayrı gerileyeceğini ifade etti. Xi, Çin ve İtalya'nın İpek Yolu ruhunu destekleyip teşvik etmesi, ikili ilişkileri tarihi boyut, stratejik yükseklik ve uzun vadeli bakış açısından görüp geliştirmesi ve ilişkilerinin istikrarlı ve daha uzun soluklu olacak şekilde ilerlemesini sağlaması gerektiğini söyledi.