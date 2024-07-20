Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, köprü çökmesi sonrası kurtarma çalışmalarını talimat verdi

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BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bir karayolu köprüsünün çökmesinin ardından halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kapsamlı arama ve kurtarma çalışmaları yürütülmesi talimatını verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, bu talimatı Shangluo kentine bağlı Zhashui ilçesinde bulunan köprünün Cuma günü saat 20.40 sularında şiddetli yağışların tetiklediği seller nedeniyle çökmesinin ardından verdi.

Köprünün çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişiden ise haber alınamıyor.

En büyük önceliğin kurtarma operasyonlarını yürütmek, kayıpları aramak için her türlü çabayı göstermek ve kayıpları en aza indirmek olduğunu vurgulayan Xi, mağdurların ailelerine de destekte bulunulması talimatını verdi.

Xi, iyi planlanmış kurtarma çalışmalarının yanı sıra ikincil afetlerin önlenmesinin önemine de dikkat çekti.

Kritik sel kontrolü döneminin yaklaştığını kaydeden Xi, bölgelerin ve ilgili departmanların dikkatli olmaları, görevlerini hassasiyetle yerine getirmeleri, izleme sistemlerini ve erken uyarı mekanizmalarını iyileştirmeleri ve halkın can ile mal güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemleri titizlikle uygulamaları gerektiğini söyledi.