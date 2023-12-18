 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatı üzerine yeni Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a taziye mesajı gönderdi. Xi, Şeyh Nevvaf'ın Kuveyt halkı tarafından sevildiğini ve Çin-Kuveyt ilişkilerine olumlu katkılar sağladığını belirtti. Çin hükümeti ve halkı, iki ülke arasındaki dostluğa değer verdiğini vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf\'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
18.12.2023 - 10:22,
Abone Ol

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı münasebetiyle yeni Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a bir taziye mesajı gönderdi.

Xi, Pazar günkü mesajında Çin hükümeti ile halkı ve kendi adına Şeyh Nevvaf'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve Kuveyt halkına başsağlığı diledi.

Xi, Şeyh Nevvaf'ın Kuveyt halkı tarafından sevilip sayıldığını ve Çin-Kuveyt ilişkilerinin gelişimine olumlu katkılarda bulunduğunu hatırlattı.

Şeyh Nevvaf'ın vefatının Kuveyt halkı için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Xi, Çin halkının da değerli bir dostunu yitirdiğini söyledi.

Çin hükümeti ve halkının iki ülke arasındaki dostluğa değer verdiğini kaydeden Xi, Çin-Kuveyt stratejik ortaklığının her iki tarafın ortak çabalarıyla sürekli pekişip gelişeceğine inandığını kaydetti.

Çin Başbakanı Li Qiang da Şeyh Nevvaf'ın vefatı münasebetiyle Kuveyt Başbakanı Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'a aynı gün bir mesaj göndererek Kuveyt hükümetine taziyelerini iletti ve Şeyh Nevvaf'ın ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Kuveyt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı gönderdi - Son Dakika


10:07
'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu "Amin" videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56
Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47
ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47
Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20
İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18
Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46
MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42
İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
10:07 "Amin" videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56 Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47 ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47 Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20 İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18 Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
08:02 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı
07:20 İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den "Marmara" yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 10:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement