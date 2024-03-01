Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı seçilen Tamas Sulyok'u tebrik etti

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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Tamas Sulyok'u Macaristan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Xi, son yıllarda Çin-Macaristan ilişkilerinin, sık sık üst düzey değişimler ve çeşitli alanlarda verimli işbirliği ile karakterize edilen yüksek bir gelişme düzeyini koruduğunu belirterek, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerde birlikte iyi bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Bu yılın Çin ve Macaristan arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu belirten Xi, iki ülkenin ilişkilerinde gelişim sağlanması konusunda yeni ve önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Xi, Çin-Macaristan ilişkilerinin gelişimine büyük değer verdiğini ve iki halk arasındaki geleneksel dostluğu sürdürmek, karşılıklı siyasi güveni ve çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek ve Çin ile Macaristan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşımak için Sulyok ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.