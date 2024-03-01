Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı seçilen Tamas Sulyok'u tebrik etti - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı seçilen Tamas Sulyok'u tebrik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı seçilen Tamas Sulyok'u tebrik ederek, Çin-Macaristan ilişkilerinin yüksek bir gelişme düzeyini koruduğunu ve iki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerde birlikte çalıştığını belirtti. Xi, Çin-Macaristan ilişkilerine büyük değer verdiğini ve işbirliğini derinleştirmek için Sulyok ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

01.03.2024 16:54
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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Tamas Sulyok'u Macaristan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Xi, son yıllarda Çin-Macaristan ilişkilerinin, sık sık üst düzey değişimler ve çeşitli alanlarda verimli işbirliği ile karakterize edilen yüksek bir gelişme düzeyini koruduğunu belirterek, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerde birlikte iyi bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Bu yılın Çin ve Macaristan arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu belirten Xi, iki ülkenin ilişkilerinde gelişim sağlanması konusunda yeni ve önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Xi, Çin-Macaristan ilişkilerinin gelişimine büyük değer verdiğini ve iki halk arasındaki geleneksel dostluğu sürdürmek, karşılıklı siyasi güveni ve çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek ve Çin ile Macaristan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşımak için Sulyok ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Macaristan, Xi Jinping, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı seçilen Tamas Sulyok'u tebrik etti - Son Dakika

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