Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya\'nın yeni kralına kutlama mesajı gönderdi

Güncel

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya'nın yeni kralı olarak yemin eden Sultan İbrahim Sultan İskender'e Çarşamba günü bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, denizin iki yakasında dostane komşular olan Çin ve Malezya arasında kadim bir dostluğun bulunduğuna işaret etti.

Diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1974 yılından bu yana iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik, ortak fayda ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kalarak çeşitli alanlarda önemli işbirliği sonuçları elde ettiğini ve ikili ilişkilerin sağlam ivmesini koruduğunu ifade etti.

Xi, 2023 yılında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya toplumunu birlikte inşa etme konusunda önemli bir mutabakata vardıklarını ve yeni dönemde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yeni bir yol haritası çizdiklerini hatırlattı.

2024 yılının Çin ve Malezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü ve "Çin-Malezya Dostane Etkileşim Yılı" olduğunu vurgulayan Xi, Malezya'nın Çin-ASEAN ilişkilerinde ülke koordinatörü görevini devralmasıyla Çin-Malezya ilişkilerinin gelişiminin yeni ve önemli fırsatlara kavuşacağını belirtti.

Xi, Kral Sultan İbrahim ile dostane etkileşimler yürütmeye ve yeni aşamalar kat etmek üzere ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya toplumunun inşasını ilerletmeye, iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamaya, ayrıca bölgesel refah ve istikrara daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.