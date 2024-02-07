Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Namibya Cumhurbaşkanı Mbumba\'yı tebrik etti

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BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Namibya Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Nangolo Mbumba'ya tebriklerini iletti.

Xi, Çarşamba günü gönderdiği kutlama mesajında, Çin ile Namibya arasındaki geleneksel dostluğun köklü olduğunu ve çeşitli sektörlerdeki ikili işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu belirterek, iki ulusun temel çıkarlarını ve önemli endişelerini ilgilendiren konularda birbirlerini desteklediğini vurguladı.

Xi, Çin-Namibya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Namibya kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının yeni bir ilerleme kaydetmesini teşvik etmek ve uluslararası adalet ve hakkaniyetin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak üzere Mbumba ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.