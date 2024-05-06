Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Paris\'e varışından görüntüler

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Xi'nin Paris'e varışından çeşitli görüntüler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Pazar günü Paris'e ulaştı.

Xi, 2014 ve 2019 yıllarındaki iki ziyaretinin ardından Fransa'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştiriyor. İçinde bulunduğumuz yıl, Çin ile Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü ve aynı zamanda Çin-Fransa Kültür ve Turizm yılı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV).