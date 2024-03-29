Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Senegal Cumhurbaşkanı Seçilen Faye'yi Tebrik Etti

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BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Senegal cumhurbaşkanı seçilen Bassirou Diomaye Faye'yi tebrik etti.

Xi, Perşembe günü gönderdiği kutlama mesajında, Çin ile Senegal arasında diplomatik ilişkiler kurulmasında bu yana, iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güveninin daha güçlü hale geldiğini, tatbiki işbirliğinden verimli başarılar elde edildiğini ve uluslararası meselelerde yakın koordinasyon sergilendiğini söyledi.

Xi, iki ülkenin Çin- Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) eş başkanları olarak bu yıl Çin'de düzenlenecek FOCAC zirvesine birlikte ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Çin-Senegal ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, birbirlerini desteklemek, birlik ve koordinasyonu arttırmak, birlikte başarılı bir FOCAC zirvesi düzenlemek ve Çin ile Senegal ve Çin ile Afrika arasındaki ilişkileri sürekli ileri taşımak suretiyle iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla Faye ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.