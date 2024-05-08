Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan'ı ziyaret etti

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BELGRAD, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile birlikte basının karşısına çıktı.

Xi, Çarşamba günü gerçekleşen ortak basın toplantısında, ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğu inşasını desteklemek üzere altı tedbir açıkladı:

Çin Cumhurbaşkanı, Çin ve Sırbistan'ın ortak çabaları sayesinde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini söyledi.

Xi ayrıca Çin'in Sırbistan'dan daha kaliteli ve bölgeye özgü tarım ürünleri ithal etmeye hazır olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın Belgrad ile Shanghai kentleri arasında direkt uçuş hattı açmasının Çin tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Xi, her iki ülkenin havayolu şirketlerini Belgrad ile Guangzhou kentleri arasında direkt uçuşlar başlatmaya teşvik ettiklerini belirtti.

Xi, Çin tarafının önümüzdeki üç yıl boyunca değişim programları kapsamında 50 genç Sırp bilim insanına destek sunacağını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, önümüzdeki üç yıl içinde toplam 300 Sırp gencinin eğitim görmek üzere Çin'e davet edileceğini belirtti.

Sırbistan'ı Expo 2027'ye ev sahipliği yapması konusunda desteklediklerini ve büyük gösteriye katılmak üzere bir heyet göndereceklerini belirten Xi, Çin'in işletmelerini ilgili projelerin inşasında yer almaya teşvik ettiğini de söyledi.