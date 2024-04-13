Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini'yi tebrik etti

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Slovakya cumhurbaşkanı seçilen Peter Pellegrini'yi tebrik etti.
Xi, Perşembe günü gönderdiği mesajında Çin'le Slovakya arasındaki geleneksel dostluğun zaman içinde daha güçlü hale geldiğini belirterek ikili ilişkilerin son yıllarda güçlü bir gelişme ivmesi yakaladığını ve çeşitli alanlarda geniş işbirliği imkanlarının ortaya çıktığını kaydetti.
Xi, içinde bulunduğumuz yılın, Çin'le Slovakya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yeni ve önemli fırsatlara kapı araladığını belirtti.
Çin-Slovakya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ve karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, Kuşak ve Yol işbirliğini ve Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasındaki işbirliğini genişletmek ve ikili ilişkileri üst seviyelere çıkararak iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Pellegrini'yle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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