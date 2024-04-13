Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini'yi tebrik etti

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BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Slovakya cumhurbaşkanı seçilen Peter Pellegrini'yi tebrik etti.

Xi, Perşembe günü gönderdiği mesajında Çin'le Slovakya arasındaki geleneksel dostluğun zaman içinde daha güçlü hale geldiğini belirterek ikili ilişkilerin son yıllarda güçlü bir gelişme ivmesi yakaladığını ve çeşitli alanlarda geniş işbirliği imkanlarının ortaya çıktığını kaydetti.

Xi, içinde bulunduğumuz yılın, Çin'le Slovakya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yeni ve önemli fırsatlara kapı araladığını belirtti.

Çin-Slovakya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ve karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, Kuşak ve Yol işbirliğini ve Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasındaki işbirliğini genişletmek ve ikili ilişkileri üst seviyelere çıkararak iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Pellegrini'yle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.