Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tacikistan Cumhurbaşkanı\'na Dostluk Madalyası Verdi

DUŞANBE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Madalyası verdi.
Bu ödül ilk kez Çin sınırları dışında veriliyor.
Xi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılıp Kazakistan'a resmi ziyarette bulunduktan sonra Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
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