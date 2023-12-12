Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Vietnam\'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Hanoi\'ye ulaştı

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere başkent Hanoi'ye ulaştı. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve iki ülkenin farklı sektörlerinden 400'ü aşkın temsilci Xi'yi havalimanında sıcak şekilde karşılarken, otele giden güzergahta da Vietnam ve Çin vatandaşları hazır bulundu.
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