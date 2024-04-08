Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Beijing'de Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Vuong Dinh Hue ile bir araya geldi.
Vuong Dinh Hue'den Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'a içten selamlarını iletmesini isteyen Xi, geçen yılın sonunda yaptığı Vietnam ziyaretinde stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını Trong ile ortaklaşa ilan ederek ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını hatırlattı.
Xi, Trong ile vardıkları mutabakatın, iki tarafın ortak çabalarıyla hayata geçirildiğini ifade etti.
Çin-Vietnam ilişkilerinin en belirgin özelliğinin, iki tarafın da benzer düşüncede ve ortak kaderle birbirine bağlı olması olduğunu belirten Xi, "hem yoldaş hem kardeş" anlayışının iki ülke ve partiler arasındaki geleneksel dostluğun en canlı tanımı olduğunu söyledi.
Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasında daha fazla başarıyı teşvik etmek, kendi modernleşme süreçlerine daha iyi hizmet etmek, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve küresel sosyalist davaya daha fazla katkıda bulunmak üzere her iki ülkeyi ortak çaba göstermeye çağırdı.
Cumhurbaşkanı, hem parti hem de ülke yönetiminde kazanılan deneyim alışverişini artırmak, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile İki Koridor ve Tek Ekonomik Çember stratejisi arasındaki sinerjiyi kolaylaştırmak ve gençler ile kardeş kentler arasındaki etkileşimi artırmak istediklerini belirtti.
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