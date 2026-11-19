BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, nüfusun yaşlanmasıyla aktif şekilde mücadele edilmesini öngören ulusal stratejinin uygulanması ve yaşlı insanların daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürdürmesinin sağlanmasına yönelik çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, kısa süre önce yaşlanmayla ilgili çalışmalara ilişkin bir talimat yayımladı.

ÇKP'nin 2012 yılında düzenlenen 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana nüfusun yaşlanması ile mücadelede yeni ilerlemeler kaydettiklerini belirten Xi, bu çerçevede yaşlı bakım hizmetleri ve yaşlı bakım sektörünün hızla geliştiğini ifade etti.

Hükümetin, piyasanın, toplumun ve ailelerin sergilediği çabaların koordine edilmesinin önemine dikkat çeken Xi, yaşlılara yönelik sosyal güvenlik ile bakım ve sağlık hizmetlerinin ve yaşlıların toplumsal katılımının daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Xi, gümüş ekonominin geliştirilmesi ve yaşlı dostu bir toplum inşa edilmesi gerektiğine de işaret etti.

Xi'nin talimatı, Çin'in başkenti Beijing'de çarşamba-perşembe günleri düzenlenen yaşlanma konulu ulusal toplantıda açıklandı. Çin Başbakanı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Qiang da toplantıda konuşma yaptı.

Dünyadaki en büyük yaşlı nüfusa sahip ülke olan Çin'de 60 yaş ve üzerindeki kişilerin sayısı 2025 sonu itibarıyla 323,38 milyona ulaşarak toplam nüfusun yüzde 23'ünü oluşturdu. Bu sayının 2035 yılı civarında 400 milyonu aşması bekleniyor.