Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, CMA CGM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saade ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, CMA CGM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saade ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, CMA CGM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saade ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ve Fransız ekonomilerinin birbirini tamamladığını ve CMA CGM ile Çinli gemicilik şirketleri arasındaki işbirliğinin karşılıklı faydalar sağladığını belirtti. Han, Çin'in dışa açılım ve uluslararası iş ortamı yaratma konusundaki kararlılığını vurgularken, Saade ise CMA CGM'nin Çin pazarında daha fazla başarı elde etmek için çalışacağını ifade etti.

29.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:28
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BEİJİNG, 29 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing'de CMA CGM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saade ile görüştü.

Han, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Fransız ekonomilerinin son derece tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve CMA CGM ile Çinli gemicilik şirketleri arasındaki işbirliğinin karşılıklı faydalar ürettiğini söyledi.

Çin'in üst düzey dışa açılım ve piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte bir iş ortamı yaratma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Han, CMA CGM gibi çokuluslu şirketlerin Çin'le işbirliklerini derinleştirmesini ve ülkede daha iyi bir gelişim sergilemesini memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma başarılarından övgüyle bahseden Saade ise CMA CGM'nin Çin'le işbirliğine büyük önem atfettiğini söyledi.

Saade, CMA CGM'nin Çin'deki uzun dönemli kalkınma stratejisine bağlı kalacağını, Çin pazarında daha fazla başarı arayışını sürdüreceğini ve Fransa ile Çin arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinde daha fazla başarı elde etmeye çalışacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

CEO, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, CMA CGM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saade ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, CMA CGM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saade ile Görüştü - Son Dakika
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