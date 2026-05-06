Çin'de 1 Mayıs Tatilinde Seyahat Patlaması
Çin'de 1 Mayıs Tatilinde Seyahat Patlaması

Çin\'de 1 Mayıs Tatilinde Seyahat Patlaması
06.05.2026 01:24
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Çin'de yurtdışı yolcu sayısının 2,4 milyonu geçmesi bekleniyor.

2. Pasaport kontrolünden geçen yolcular

Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili boyunca sınır ötesi seyahatlerde büyük bir artış yaşanması bekleniyor. Çin Ulusal Göç İdaresi'nin salı günü yayımladığı verilere göre, ülkeye giriş ve çıkış yapan yolcu sayısının 2,25 milyona ulaşması, yoğunluğun zirve yaptığı günlerde ise bu rakamın 2,4 milyonu aşması bekleniyor.

1 Mayıs'ta başlayacak beş günlük tatil, turizm ve aile ziyaretlerine yönelik güçlü talep nedeniyle yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

