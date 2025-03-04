Çin'de 180 Milyon Ton Kaya Petrolü Rezervi Keşfedildi

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BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi olan Sinopec pazartesi günü ülkenin doğusunda 180 milyon ton kanıtlanmış rezerve sahip iki büyük kaya petrolü sahası keşfedildiğini duyurdu.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nca onaylanan Xinxing ve Qintong'daki petrol sahaları, ülkenin kıtasal fay havzalarındaki kaya petrolü rezervlerini tespit edip kullanmaya yönelik atılan stratejik adım çerçevesinde bulundu.

Esas olarak killi şist kayası oluşumlarında hapsolan ve rafine edilmek üzere çıkarılabilen sıvı hidrokarbonları ifade eden kaya petrolü, genellikle organik açıdan zengin killi şistlerde ve karbonat kayaları, kumtaşları ve silttaşlarının ince ara katmanlarında bulunuyor.

Sinopec, 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin (2026-2030) sonuna kadar yıllık 2 milyon ton kaya petrolü üretmeyi ve kanıtlanmış rezervlerde yıllık 100 milyon tonu aşan artış sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük ham petrol tüketicilerinden biri olan Çin'deki geri kazanılabilir kaya petrolü rezervleri, dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor. Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verileri, ülkenin ham petrol üretiminin 2024 yılında 213 milyon ton olduğunu, kaya petrolü üretiminin ise önceki yıla göre yüzde 30'un üzerinde artışla 6 milyon tona yükseldiğini gösteriyor.