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Çin'de 2023 Yılında İşsizlik Oranı Azaldı - Son Dakika
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Çin'de 2023 Yılında İşsizlik Oranı Azaldı

Çin'de yapılan ankete göre, 2023 yılında ankete tabi kentsel işsizlik oranı 2022 yılına göre 0,4 puan azalarak ortalama yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam durumunun genel olarak istikrarlı seyrettiği belirtilirken, ankete tabi kentsel işsizlik oranının Aralık 2023'te yüzde 5,1 olarak gerçekleştiği açıklandı. Toplam kırsal göçmen işçi sayısı ise bir önceki yıla göre 1,91 milyon artarak 297,53 milyona ulaştı.

Çin\'de 2023 Yılında İşsizlik Oranı Azaldı
17.01.2024 - 12:27,
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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 2023 yılında ankete tabi kentsel işsizlik oranı 2022 yılına kıyasla 0,4 yüzde puan azalarak ortalama yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü yayımladığı raporda, istihdam durumunun genel olarak istikrarlı seyrettiği belirtildi.

Ülkede ankete tabi kentsel işsizlik oranının Aralık 2023'te yüzde 5,1 olarak gerçekleştiğini belirten NBS, 31 büyük kentte bu rakamın tüm yıl boyunca yüzde 5 seviyesinde kaldığını duyurdu.

Toplam kırsal göçmen işçi sayısı bir önceki yıla göre 1,91 milyon artarak 2023 yılında 297,53 milyona ulaşırken, bu işçilerin ortalama aylık gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,6 artarak 4.780 yuana (yaklaşık 672 ABD doları) yükseldi.

16-24, 25-29 ve 30-59 yaş gruplarında öğrenciler hariç işgücünün işsizlik oranı sırasıyla yüzde 14,9, yüzde 6,1 ve yüzde 3,9 oldu.

NBS Başkanı Kang Yi, düzenlediği basın toplantısında büronun 16-24 yaş grubunda işsizlik anketi yaparken öğrencileri hariç tuttuğunu ve gençler arasındaki işsizlik durumunu "daha doğru ve eksiksiz" yansıtmak için öğrencileri çıkararak yeni 25-29 yaş grubunu oluşturduğunu söyledi.

Kang, geçtiğimiz yıl 16-24 yaş arası kent sakinlerinin yüzde 60'ından fazlasının öğrencilerden oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Kang, yeni eklenen 25-29 yaş grubundaki işsizlik verilerinin, mezuniyetten sonraki yıllarda gençler için istihdam ortamını ortaya koyabileceğini belirtti.

Büro, 16-24, 25-29 ve 30-59 yaş grupları arasında öğrenciler hariç işgücünün işsizlik oranını aylık olarak yayımlayacak.

Kaynak: Xinhua
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