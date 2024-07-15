Çin'de 2024 İlk Yarı İşsizlik Oranı Düştü - Son Dakika
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Çin'de 2024 İlk Yarı İşsizlik Oranı Düştü

Çin'de 2024 yılının ilk yarısında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,2 yüzde puan düşüşle yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Çin'in istihdam durumu genel olarak istikrarlı kalmıştır ve yeni iş türleri ile desteklenmiştir. Ayrıca, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası da yüzde 5 büyümüştür.

15.07.2024 10:48
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BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de 2024 yılının ilk yarısında ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,2 yüzde puan düşüşle yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Haziran ayında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla sabit seyrederek ve geçen yılın Haziran ayına göre 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 5 oldu.

Verileri değerlendiren NBS sözcüsü, baskılara rağmen Çin'deki istihdam durumunun ilk altı ayda genel olarak istikrarlı kaldığını belirtti. Sözcü, bu istikrarın emek yoğun hizmet sektöründeki toparlanma, hükümetin istihdam yanlısı politikaları ve yeni endüstriler ile iş modellerinin ortaya çıkardığı yeni iş türleri ile desteklendiğini söyledi.

NBS'ye göre yılın ilk yarısında toptan ve perakende, konaklama ve yiyecek-içecek, ulaştırma ve bilgi iletimi sektörlerindeki istihdam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla belirgin artış kaydetti.

Çin, 2024 yılında 12 milyonu aşkın kentsel istihdam yaratmayı ve ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutmayı hedefliyor.

Pazartesi günü açıklanan veriler, 2024 yılının ilk yarısında Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüdüğünü de gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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