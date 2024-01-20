Çin\'de 2024 Yılı İlk Soğuk Hava Dalgası Bekleniyor

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Gözlemevi, 2024 yılının ilk soğuk hava dalgasının Cumartesi'den önümüzdeki Salı'ya kadar Çin'in birçok bölgesini etkileyeceğini, bu dalganın fırtına ve yoğun kar yağışını beraberinde getireceğini duyurdu.

Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin (NMC) Cuma günü yayımladığı tahminlere göre, soğuk hava dalgası ülkenin orta ve doğu bölgelerini etkisi altına alarak 14 santigrat dereceye varan sert sıcaklık düşüşlerine yol açacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak bir dönemi sona erdirecek.

Yoğun kar ve kar fırtınaları da Pazar gününden Pazartesi gününe kadar Çin'in güneyinin büyük bir bölümünde etkili olacak.

Merkez ayrıca Cuma akşamı soğuk hava dalgasına karşı mavi alarm yayımlayarak, etkilenecek bölgelerde kötü hava koşullarına hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.