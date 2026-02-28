Çin'de 2025'te Yeni Şirket Patırtısı

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yükselen 8 sektörde ve gelecek vadeden 9 sektörde güçlü bir büyüme ivmesi gözlemlenirken, 2025 yılında bu sektörlerde bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artışla yaklaşık 1,13 milyon şirket kuruldu.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi perşembe günü açıkladığı verilere göre insansı robotlar, sivil havacılık ve üretken yapay zeka gibi bazı ileri teknoloji alanları kayda değer bir büyüme sergiledi.

Geçen yıl Çin'de 9,5 milyon işletme ve 16,19 milyon serbest meslek sahibini kapsayan toplam yaklaşık 25,75 milyon yeni piyasa kuruluşu kaydedildiği belirtildi.

Tüketici odaklı sektörler de umut verici bir performans sergiledi. Akıllı tüketici ekipmanı üretiminde faaliyet gösteren yaklaşık 5.000 yeni kuruluşun eklenmesiyle, bu sektördeki işletme sayısı 2025 yılında yaklaşık 78.000'e ulaştı.

Kültür turizmi sektöründe, yıllık bazda yüzde 12,2 artışla 3,3 milyon yeni işletme eklendi. Gümüş ekonomisi ile ilgili sektörlerde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artışla yaklaşık 68.000 yeni işletme kuruldu.

Piyasa düzenleme otoritelerinin, piyasa giriş ve çıkış mekanizmalarını iyileştirmeye, adil bir rekabet ortamı oluşturmaya ve işletmeler için kamu hizmetlerini optimize etmeye devam ederek, tüm piyasa kuruluşlarının canlılığını daha da artıracağı vurgulandı.