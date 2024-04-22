Çin\'de düzenlenen 25. Uluslararası Sebze Bilim ve Teknolojisi Fuarı başladı

Xiaomi Redmi 13 Modeli İçin Geri Sayım Başladı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli için pil konusunda önemli iyileştirmeler yapılacak. Akıllı telefon, 33W hızında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya ile gelecek. Ayrıca Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor. Redmi 12'nin özelliklerine benzerlik göstermesi de beklenen telefonun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.