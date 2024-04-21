Çin'de düzenlenen Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali başladı - Son Dakika
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Çin'de düzenlenen Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali başladı

Çin\'de düzenlenen Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali başladı

Çin'de her yıl düzenlenen Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nin 41'incisi Cumartesi günü Shandong eyaletinin Weifang şehrinde başladı. Festival, uçurtma sanatçılarının gösterileri, yarışmalar ve etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

21.04.2024 11:36
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WEİFANG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'de her yıl düzenlenen Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nin 41'incisi Cumartesi günü Shandong eyaletinin Weifang şehrinde başladı.

Kaynak: Xinhua

Shandong, Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de düzenlenen Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali başladı - Son Dakika
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