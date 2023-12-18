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Çin'de 5,9 Büyüklüğünde Deprem: 8 Ölü - Son Dakika
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Çin'de 5,9 Büyüklüğünde Deprem: 8 Ölü

Çin'de Gansu eyaletinin Linxia Çıngguancın şehrinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 8 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü 10 kilometre derinlikte bulunuyor ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Çin\'de 5,9 Büyüklüğünde Deprem: 8 Ölü
18.12.2023 - 23:27,
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Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Depremin merkez üssünün Gansu eyaletinin Linxia Çıngguancın şehri olduğu kaydedildi.

Xinhua ajansının haberine göre, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Artçı depremlerin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
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