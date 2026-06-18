Çin'de 83 Milyon Tren Yolculuğu Bekleniyor - Son Dakika
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Çin'de 83 Milyon Tren Yolculuğu Bekleniyor

18.06.2026 17:41
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Ejderha Kayığı Festivali sırasında Çin'de 83 milyon tren yolculuğu yapılması bekleniyor.

Çin'de Ejderha Kayığı Festivali'nin kutlanacağı tatil döneminde ülke içinde 83 milyon tren yolculuğunun yapılmasının beklendiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in ulusal tren işletmesi Devlet Demiryolları Grubu, 18-22 Haziran tarihlerini kapsayan 5 günlük dönemde ülke içinde 83 milyon tren yolculuğu yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Günlük seyahat sayısının bayram günü olan 20 Haziran'da 19 milyon ile tepe noktaya ulaşması bekleniyor.

Tren bileti satış platformu "12306"nın verilerine göre, tatil dönemi için şu ana dek 40 milyondan fazla bilet satıldı.

Artan talebe yanıt vermek için tatil boyunca günde yaklaşık 13 bin tren seferi yapılacak, Pekin-Şanghay, Pekin-Guancou ve Pekin-Harbin gibi ana güzergahlarda gece seferleri düzenlenecek.

"Duanvu"

"Duanvu" adıyla bilinen Ejderha Kayığı Festivali, Çin'in geleneksel takviminde yıl ortasına denk gelen, 5. ayın 5. gününde kutlanıyor.

Festival döneminde çok sayıda şehirde nehirlerde geleneksel takım kayığı yarışları düzenleniyor. Bambu veya kamış yapraklarına sarılan, içinde yapışkan pirinç, kırmızı fasulye ve hurma olan huni biçimli tatlılar, festivale özel olarak hazırlanıyor.

Kaynak: AA

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