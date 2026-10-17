Çin'de açık hava sporları pazarı 3,17 trilyon yuana ulaştı, talep alt kademede arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Çin'de açık hava sporları pazarı 3,17 trilyon yuana ulaştı, talep alt kademede arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin\'de açık hava sporları pazarı 3,17 trilyon yuana ulaştı, talep alt kademede arttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor Genel Müdürlüğü raporuna göre Çin'de açık hava sporları endüstrisi yaklaşık 3,17 trilyon yuana ulaştı, katılımcı sayısı 500 milyonu aştı. Üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerdeki ilgi, buraların tüketimdeki payını ulusal toplamın yüzde 42'sine taşıdı.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açık hava sporlarına katılanların sayısı 500 milyonu aşarken, açık hava sporları endüstrisinin toplam büyüklüğü yaklaşık 3,17 trilyon yuana (yaklaşık 450 milyar ABD doları) ulaştı.

Spor Genel Müdürlüğü Spor Ekonomisi Dairesi'nin cuma günü düzenlenen 2026 Çin Açık Hava Sporları Endüstrisi Konferansı'nın açılışında yayımladığı "2025-2026 Çin Açık Hava Sporları Endüstrisi Gelişim Raporu"na göre açık hava sporları üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerde giderek daha popüler hale geldi. Tüketicilerin yoğun ilgisi, söz konusu şehirlerdeki tüketim hacminin ulusal toplamın yüzde 42'sine ulaşmasını sağladı.

Rapora göre, açık hava sporlarına katılan tüketiciler yaş grupları ve cinsiyetler bakımından dengeli bir dağılım gösteriyor. 19-49 yaş grubundakiler tüm tüketicilerin yüzde 76,16'sını oluştururken, kadınların payı yüzde 50,82, erkeklerin payı ise yüzde 49,18 oldu.

İlk kez 2023 yılında düzenlenen Çin Açık Hava Sporları Endüstrisi Konferansı, bu yıl dördüncü kez gerçekleştiriliyor. Açılış töreni, tematik etkinlikler, spor gösterileri, kaynak tanıtımları ve yarışmalar olmak üzere beş ana bölümden oluşan konferansta yeni deneyimler, yeni ortamlar, yeni entegrasyon ve yeni teknolojiler olmak üzere dört temel tema öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Bu golü defalarca izleyeceksiniz Irak’ta inanılmaz vuruş Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
13:12
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde
Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
12:54
Galatasaray’da şok ayrılık kapıda “Maaşıma sayın“ deyip gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 13:26:53. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'de açık hava sporları pazarı 3,17 trilyon yuana ulaştı, talep alt kademede arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei