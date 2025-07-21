Çin'de Anaokulu Skandalı: 247 Öğrenci Zehirlendi

LANZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde, aralarında anaokulu sahibi, müdürü ve aşçıların da bulunduğu 6 kişi, öğrencilerin zehirlenmesine neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, okulda eğitim gören 247 öğrencinin yemeğine kasıtlı olarak kurşun içeren zehirli boya maddeleri eklemekle suçlanıyor.

Eyalet çevre ve sağlık uzmanlarının da katılımıyla eyalet yönetimi tarafından yürütülen soruşturmada, Tianshui kentinin Maiji ilçesindeki Heshi Peixin Anaokulu'ndaki aşçıların, mısır ekmeği ve hurmalı kek yapmak için kullandıkları una açık şekilde "yenilmez" etiketi taşıyan boya maddeleri kattıkları tespit edildi. Söz konusu yiyeceklerin Mayıs 2024'ten bu yana her ay çocuklar ve personele servis edildiği belirtildi.

Anaokulu müdürünün, anaokulu sahibinin de onayıyla yiyeceklerin daha renkli ve cazip görünmesi için böyle bir yönteme başvurduğu kaydedildi. Anaokulundan alınan gıda örneklerinin laboratuvar analizinde mısır ekmeğinde kilogram başına 1.340 miligram, hurmalı kekteyse kilogram başına 1.052 miligram kurşun tespit edildi. Bu kurşun oranlarının, her iki üründe de izin verilen limitlerin oldukça üzerinde olduğu ifade edildi.

Test yapılan 251 çocuktan 247'sinin ve 28 personelin kanındaki kurşun seviyelerinin anormal olduğu ortaya çıktı.

Zehirlenen çocukların tamamı hastaneye yatırıldı ya da evlerinde tedavi amaçlı özel beslenme programına tabi tutuldu. Tedavisi tamamlanan 234 çocuk hastanelerden taburcu edilirken, bir çocuğun tedavisi ise sürüyor. Anaokulundan geçen yıl ayrılan ve kanında anormal kurşun seviyeleri tespit edilen 5 çocuk da evde tedavi amaçlı özel beslenme programına devam ediyor.

Uzmanlar tarafından yapılan klinik değerlendirmede tedavinin ardından kandaki kurşun seviyelerinde ortalama yüzde 40,21 düşüş görüldüğü ve öngörülen tedavi hedeflerine ulaşıldığı ifade edildi.

Polisin olayla ilgili göz altına aldığı 6 kişiden 2'si tutuklanırken 3'ü ise kefaletle serbest bırakıldı. Öte yandan olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Eyalet disiplin yetkilileri ise il sağlık komisyonu müdürü ile diğer yerel yönetim yetkilileri de dahil 10 kişi hakkında inceleme başlattı.