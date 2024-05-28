Çin'de Apartman Çökmesi: 4 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Apartman Çökmesi: 4 Ölü, 1 Yaralı

Çin\'de Apartman Çökmesi: 4 Ölü, 1 Yaralı

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Tongling kentinde bir apartmanın kısmen çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakıma alındı. Çökme nedeniyle diğer sakinler tahliye edildi ve soruşturma başlatıldı. Kent, şiddetli yağışların etkisi altında bulunuyordu.

28.05.2024 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HEFEİ, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Tongling kentinde Pazartesi günü öğleden sonra bir apartmanın kısmen çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yoğun bakıma alındı.

Yerel yetkililere göre, Jiaoqu ilçesinin Datong kasabasında bulunan 5 katlı binanın batı kısmı Pazartesi günü öğleden sonra saat 13.40 sularında çöktü.

İlçe yönetimine göre 4 kişinin hayatını kaybettiği teyit edilirken, 12 yaşındaki bir kız çocuğu ise şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yetkililer, binanın bazı bölümlerinin çökme riski taşıması nedeniyle diğer sakinleri tahliye etti. Öte yandan sahadaki risklerin giderilmesi, enkaz kaldırma çalışmaları ve çökmenin nedenine ilişkin soruşturma düzenli şekilde ilerliyor.

Tongling kenti, Cumartesi akşamı ile Pazartesi sabahı arasında şiddetli yağışların etkisi altına girmişti.

Kaynak: Xinhua

Anhui, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Apartman Çökmesi: 4 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Apartman Çökmesi: 4 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement