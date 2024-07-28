Çin'de araç yayalara çarptı: 8 ölü, 5 yaralı

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CHANGSHA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da Cumartesi günü erken saatlerde bir aracın yayalara çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Belediye kamu güvenliği bürosu yaralılardan ikisinin durumunun ağır, üçünün ise hafif olduğunu ve tedavi için hastaneye kaldırıldıklarını açıkladı.

Su soyadlı 55 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.