Çin'de At Yılı Kutlamaları Başladı

17.02.2026 16:56
Çin, Bahar Bayramı'nda At Yılı'nı kutlayarak geleneksel etkinlikler ve aile buluşmaları gerçekleştirdi.

Çin, "Bahar Bayramı" olarak adlandırılan geleneksel Ay Yeni Yılı'nı kutlamalarla karşıladı.

Ülke, 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 17 Şubat'ta "Yılan Yılı"nı geride bırakarak "At Yılı"na girdi

Çin kültüründe hareketi ve ilerlemeyi sembolize eden, canlılık, atılganlık ve bağımsızlık getireceği kabul edilen At Yılı'nın gelişi, tüm Çin'de ve ülke dışında yaşayan Çinlilerce kutlandı.

Yeni yılı karşılamak için caddeler ve sokaklar kırmızı renkli Çin fenerleriyle donatılırken alışveriş merkezlerinin, dükkan ve apartmanların girişleri at figürleri ve yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu şeritlerle süslendi.

Bayram yemeği, gala programı, tapınak panayırı

Çinliler, Bahar Bayramı arifesinde geleneksel akşam yemeğinde aile büyükleriyle bir araya geldi.

Çin devlet televizyonu CCTV, her yılı olduğu gibi Ay Yeni Yılı için özel hazırlanan gala programını canlı yayımladı. Programda halk dansları, geleneksel dövüş sanatları ve modern müzik ile dans gösterileri izleyicilere sunuldu. Bazı gösterilerde insansı robotlar da sahne aldı.

Vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde ise şehirlerde kurulan geleneksel tapınak panayırlarını ziyaret etti. Başkent Pekin'de Ditan Parkı'nda kurulan yılbaşı panayırına yüzlerce kişi akın ederken açık havada aileleriyle vakit geçirdi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ünal'dan yeni yıl mesajı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Çin devlet televizyonu CCTV'de yayımlanan yeni yıl mesajında, at figürünün Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olduğunu, bağımsızlık ruhunu simgelediğini vurguladı.

2026'nın Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yılı olduğunu hatırlatan Ünal, yeni yılda iki ülke arasındaki ilişkileri pek çok alanda daha fazla geliştirmeyi umduklarını ifade etti.

Ünal, Türkiye'nin bu yılın başında Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulaması başlattığına dikkati çekerek daha fazla Çinli ziyaretçiyi Türkiye'de görmeyi dilediklerini kaydetti.

At Yılı

Çin astrolojisine göre At Yılı, 12 yıllık çevrimlerde yedinci yıla denk geliyor.

At, Çin kültüründe hareketi ve dirimselliği sembolize ediyor. At Yılı'nın istikrarsızlık ve öngörülmezliğin tehlikelerinin yanı sıra canlılık ve ilerlemenin fırsatlarını getireceğine inanılıyor.

At Yılı'nda doğan çocukların enerjik, kendine güvenli, yaratıcı ve maceracı kişiliğe sahip olacağı düşünülüyor.

"Çunyün"

Çin geleneğinde insanların yeni yıl öncesi sılayırahime dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 2 Şubat-13 Mart tarihlerini kapsayan 40 günlük Bahar Bayramı tatili döneminde ülke içinde yaklaşık 9,5 milyar seyahat yapılması beklendiği açıklamıştı.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor."

Kaynak: AA

