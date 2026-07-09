Çin'de Ayakkabı Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Çin'de Ayakkabı Fabrikasında Yangın

Çin\'de Ayakkabı Fabrikasında Yangın
09.07.2026 16:25
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Xi Jinping, Fujian'daki yangın sonrası arama kurtarma çalışmalarını yönlendirmek için talimat verdi.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Jinjiang'da bulunan bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangının ardından, arama kurtarma çalışmalarının yürütülmesi, kazanın nedeninin tespit edilmesi ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Öte yandan Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi, kurtarma ve müdahale çalışmalarını yönlendirmek üzere bölgeye ortak bir çalışma heyeti gönderdi.

Yangının bildirilmesinden bu yana kesintisiz koordinasyon ve sevk çalışmaları yürüten bakanlık, yangının söndürülmesi, mahsur kalanların aranıp kurtarılması ve yaralıların tedavi edilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık ayrıca ilgili yetkililerden yangının nedenini tespit etmelerini ve benzer kazaların önlenmesi için etkili tedbirler almalarını istedi.

Perşembe günü saat 12.00 civarında çıkan yangının ciddi kayıplara yol açtığı bildirilirken, yerel itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine 183 personel ve 35 araç sevk etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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