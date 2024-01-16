Çin\'de Bahar Bayramı döneminde 9 milyar seyahat yapılacak

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı döneminde ülke içinde 9 milyar seyahat yapılacağı tahmin ediliyor.

Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 26 Ocak-5 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 9 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Seyahatlerin yaklaşık yüzde 80'nin kişisel araçlarla gerçekleşeceği öngörülürken, kara, hava, nehir ve deniz yolu ulaştırma araçlarıyla 1,8 milyar seyahat yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Çin geleneğinde Bahar Bayramı, bir "sıla-i rahime dönüş ritüeli" olma özelliği taşıyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.