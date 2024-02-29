Çin'de Bahar Bayramı Seyahatleri Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çin'de Bahar Bayramı Seyahatleri Rekor Kırdı

Çin\'de Bahar Bayramı Seyahatleri Rekor Kırdı

Çin'de Bahar Bayramı seyahat furyasının ilk 33 gününde 7,2 milyarı aşkın bölgeler arası seyahat gerçekleştirildi. Yolculukların çoğu karayolu üzerinden yapıldı. Demiryolu ve havayolu trafiği de rekor seviyelere ulaştı. Acil durum planlarıyla seyahat ihtiyaçları karşılandı. Bahar Bayramı seyahatleri 5 Mart'ta sona erecek.

29.02.2024 13:54  Güncelleme: 13:55
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BEİJİNG, 29 Şubat (Xinhua) -- Çin'de Bahar Bayramı seyahat furyasının ilk 33 günü olan 26 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında 7,2 milyarı aşkın bölgeler arası seyahat gerçekleştirildi.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısına göre bu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 artış gösterdi.

Yolculukların büyük bölümü karayolu üzerinden gerçekleştirildi. Ulaştırma Bakanı Li Xiaopeng basın toplantısında, söz konusu dönemde otoyollar ile ulusal ve eyalet yollarında insanların kendi sürdükleri araçlarla 5,8 milyardan fazla yolculuk yapıldığını ve bunun rekor bir seviyeye işaret ettiğini söyledi.

Li, demiryolu yolcu trafiğinin söz konusu dönem için tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını, sivil havacılık yolcu trafiğinin de rekor kırdığını ifade etti.

Hava sıcaklığındaki düşüşler, yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşulları söz konusu olduğunda yerel ulaştırma yetkililerinin acil durum planlarını zamanında devreye soktuğunu belirten bakan, özellikle kilit önemdeki bölgelerde ve kritik dönemlerde göçmen işçilerden öğrencilere, aile ziyareti yapanlardan turistlere kadar çeşitli grupların seyahat ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılandığını söyledi.

Bu yıl 10 Şubat'a denk gelen Bahar Bayramı, Çin'in en büyük geleneksel festivali olma özelliğini taşıyor. Bu yılki Bahar Festivali seyahat furyası ise 26 Ocak'ta başladı ve 5 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: Xinhua

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