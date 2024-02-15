Çin'de Bahar Bayramı tatilinde müzeler tercih ediliyor - Son Dakika
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Çin'de Bahar Bayramı tatilinde müzeler tercih ediliyor

Çin\'de Bahar Bayramı tatilinde müzeler tercih ediliyor

Çin'de Bahar Bayramı tatilini geçiren birçok kişi, müzelerdeki sergileri gezmeyi tercih ediyor.

15.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'de çok sayıda kişi Bahar Bayramı tatilini müzelerdeki sergileri gezerek geçirmeyi tercih ediyor.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Bahar Bayramı tatilinde müzeler tercih ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Bahar Bayramı tatilinde müzeler tercih ediliyor - Son Dakika
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