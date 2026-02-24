Çin'de Bahar Bayramı Tüketimi Canlandırdı - Son Dakika
Çin\'de Bahar Bayramı Tüketimi Canlandırdı
24.02.2026 15:24
Çin, Bahar Bayramı'nda tüketici harcamalarını artırarak güçlü bir ekonomik başlangıç yaptı.

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in tüketici pazarı, 23 Şubat'ta sona eren 9 günlük Bahar Bayramı tatilinde güçlü bir performans sergiledi. Yeme-içme, konaklama, ulaşım, turizm, alışveriş ve eğlence olmak üzere altı temel alandaki harcamalar artış göstererek Çin Yeni Yılı'na canlı bir başlangıç yapıldı.

Çinli yetkililer, iç talebin ekonomik büyümenin başlıca itici güçlerinden biri olmayı sürdürdüğü bir dönemde, bayram tatilinde tüketim potansiyelini artırmak amacıyla bir dizi politika önlemini uygulamaya koydu. Yerel yönetimler, tatil boyunca tüketimi teşvik etmek için kupon, sübvansiyon ve nakit destekleri kapsamında toplam 2,05 milyar yuan (yaklaşık 295,23 milyon ABD doları) kaynak ayırdı.

Çin'in en önemli geleneksel bayramı olan Bahar Bayramı, aile buluşmaları, seyahat, yemek, eğlence ve hediye alışverişlerinin etkisiyle genellikle tüketici harcamalarının en yoğun olduğu dönem olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

