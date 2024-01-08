Çin Bahar Festivali\'nde 80 Milyon Yolcu Seyahati Bekleniyor

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin sivil havacılık sektörü, yaklaşan Bahar Festivali esnasındaki seyahat furyasında 80 milyon yolcu seyahati gerçekleştirmeyi bekliyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,9, 2019 yılındaki Bahar Festivali dönemine göre ise yüzde 9,8 artışa tekabül ediyor.

İdare yetkilisi Liang Nan, bu yıl 40 gün sürecek Bahar Festivali seyahat furyasının 26 Ocak'ta başlayıp 5 Mart'ta sona ereceğini söyledi.

Liang, sektörün bu sürede tahminen günlük ortalama 2 milyon yolcu seyahati gerçekleştireceğini ve 8 Şubat, 16 Şubat, 20 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde seyahat hacminin zirve yapmasının beklendiğini kaydetti.

Liang, seyahat furyası sırasında sektörde ortalama olarak günde yaklaşık 16.500 sefer gerçekleştirileceğini belirtti. Bu rakam, 2019 yılında kayda geçen seviyeyle hemen hemen aynı olup, 2023 yılına göre ise yüzde 24'lük bir artışa işaret ediyor.