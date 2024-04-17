Çin\'de Benekli Fokların Doğaya Bırakılması

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DALİAN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yer alan Dalian kıyı kenti açıklarında Salı günü 10 tane benekli fok suya bırakıldı.

Foklardan bazıları Liaoning Okyanus ve Balıkçılık Bilimi Araştırma Enstitüsü tarafından kurtarılanlardan, diğerleri ise yapay koşullarda dünyaya getirilmiş yavrulardan oluşuyordu. Profesyonel vahşi doğa eğitimi alan foklar artık kendi başlarına canlı balık avlayabiliyor ve vahşi doğaya uyum sağlayabiliyor.

Enstitüde çalışan Tian Jiashen, foklara bir kimlik kodu ile uydu takip ve konumlandırma sistemi takıldığını, böylece yaşam alışkanlıklarını daha iyi inceleyebilmek için göç yolları ve yaşadıkları yerlerin izlenebildiğini belirtti.

Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında olan benekli fok türü, Çin sularında üreyen yüzgeçayaklı tek deniz memelisi olma özelliğini taşıyor.

Liaodong Körfezi'ndeki benekli fok nüfusu 2.000 civarında olup artış eğilimi gösteriyor.