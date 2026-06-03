HEFEİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde buğday hasadı sezonu kısa süre önce başladı.
Çin Devlet Elektrik Şebekesi bünyesindeki Anhui Hefei Elektrik Dağıtım Şirketi, tarım makinesi operatörlerinin gece saatlerinde çalışmasına yardımcı olmak amacıyla kablolu yüksek güçlü bir aydınlatma drone'unu hizmete sundu.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Buğday Hasadı için Aydınlatma Drone'u - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?