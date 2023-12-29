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Çin'de çay yetiştiriciliği köylülere gelir artışı sağlıyor - Son Dakika
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Çin'de çay yetiştiriciliği köylülere gelir artışı sağlıyor

Çin'in Shanxi eyaletindeki Yuncheng kentinde bir kadın liderliğindeki bir ekip, düşük sıcaklıklar ve az yağışa rağmen yüksek rakımlı geniş bir alanda çay yetiştirmeyi başardı. Çay tarımı, köylülere gelir artışı sağlarken kırsalın yeniden canlandırılmasına da yardımcı oldu. Çay fabrikası, köyde 100'den fazla haneye istihdam sağlayarak köylülerin gelirini artırdı.

Çin\'de çay yetiştiriciliği köylülere gelir artışı sağlıyor
29.12.2023 - 14:38,
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ÇEKİM TARİHİ: Arşiv

1. Yuncheng kentinin Wangjiahe köyündeki çay bitkilerinin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaleti, düşük sıcaklıklar ve az yağış nedeniyle bir zamanlar çay yetiştiriciliği için uygun görülmüyordu.

Ancak Shanxi'deki Yuncheng'in kırsal bir bölgesinde bir kadın, köylülerden oluşan bir ekibe liderlik ederek yüksek rakımlı geniş bir alanda başarılı bir şekilde çay yetiştirdi.

"Çay yetiştiriciliğini denemek için 2008 yılında Sijiao kasabasının Wangjiahe köyüne geldik. Beş yıllık bir çabanın ardından ilk parti çay 2013 yılında üretildi."

Chen'in fabrikası, yıllar süren ekim çalışmalarının ardından çay ekili alanını yaklaşık 33,3 hektara genişletti.

Çay tarımı, köylülere gelir artışı sağlarken kırsalın yeniden canlandırılmasına da yardımcı oldu.

"Ailemin 2 mu'dan (0,13 hektar) fazla arazisi var ve tamamını çay fabrikasına kiraladık. Bunun karşılığında her yıl 1.000 yuan (yaklaşık 140 USD) alabiliyoruz. Şimdi ben de çay fabrikasında çalışıyorum ve her ay birkaç bin yuan kazanıyorum. Bu sayede çocuklarıma ve aile büyüklerime de rahatlıkla bakabiliyorum."

"Çay fabrikası şu anda köyde 100'den fazla haneye istihdam sağladı. Bu sayede köylülerin geliri de arttı. Yıllık gelirleri yaklaşık 10.000 ila 20.000 yuan (1.400 ila 2.800 ABD doları) arasında değişiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yuncheng'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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