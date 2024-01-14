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Çin'de çığ altında kalanlar için polisler harekete geçti - Son Dakika
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Çin'de çığ altında kalanlar için polisler harekete geçti

Çin'in Xinjiang bölgesinin Altay kentinde meydana gelen çığ felaketinde 54 araç ve 200'den fazla kişi dondurucu soğukta mahsur kaldı. İhbarları alan yerel polis ekipleri, hızlıca olay yerine ulaşarak yolun açılması için çalıştı ve mahsur kalanlara acil durum malzemeleri dağıttı. İki saatten fazla süren çalışmaların ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Çin\'de çığ altında kalanlar için polisler harekete geçti
14.01.2024 - 11:15,
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ÇEKİM TARİHİ: 10 Ocak 2024

Kapanan yolların açılmasına yardım eden polislerin çeşitli görüntüleri

Çin'in Xinjiang bölgesinin Altay kentinde bir otoyola çığ düşmesi sonucu 54 araç ve 200'den fazla kişi dondurucu soğukta mahsur kaldı.

İhbarları alan yerel polis, bölgeye hızlıca kar küreme araçları göndererek yolun açılması için çalıştı ve mahsur kalanlara acil durum malzemeleri dağıttı.

İki saatten fazla süren çalışmaların ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de çığ altında kalanlar için polisler harekete geçti - Son Dakika
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