ÇEKİM TARİHİ: 10 Ocak 2024
Kapanan yolların açılmasına yardım eden polislerin çeşitli görüntüleri
Çin'in Xinjiang bölgesinin Altay kentinde bir otoyola çığ düşmesi sonucu 54 araç ve 200'den fazla kişi dondurucu soğukta mahsur kaldı.
İhbarları alan yerel polis, bölgeye hızlıca kar küreme araçları göndererek yolun açılması için çalıştı ve mahsur kalanlara acil durum malzemeleri dağıttı.
İki saatten fazla süren çalışmaların ardından yol trafiğe yeniden açıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'de çığ altında kalanlar için polisler harekete geçti - Son Dakika