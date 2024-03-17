Çin'in Yunnan eyaletinde çıkan yangınlarda dört kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'in Yunnan eyaletinde çıkan yangınlarda dört kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde çıkan iki ayrı yangında dört kişi hayatını kaybetti. Lincang kentindeki Douge köyünde çıkan orman yangınında üç kişi hayatını kaybederken, Wenshan kentinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. İki yangın da söndürüldü.

17.03.2024 13:06  Güncelleme: 13:10
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KUNMİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde çıkan iki ayrı yangında dört kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Lincang kentindeki Douge köyünde Cumartesi günü saat 18.10 sularında çıkan orman yangınında üç kişi hayatını kaybetti. Yangında yaklaşık 5,33 hektarlık alan kül oldu.

Wenshan kentinde Cuma günü çıkan yangında da bir kişi hayatını kaybetti.

İki yangın da söndürüldü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Yunnan eyaletinde çıkan yangınlarda dört kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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