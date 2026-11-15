Çin'de demiryolu yolculukları 10 ayda 4,13 milyara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
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Çin'de demiryolu yolculukları 10 ayda 4,13 milyara ulaşarak rekor kırdı

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Çin\'de demiryolu yolculukları 10 ayda 4,13 milyara ulaşarak rekor kırdı
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Çin'de yılın ilk 10 ayında demiryolu yolculukları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 4,13 milyara ulaşarak rekor kırdı. Çin Devlet Demiryolları Ocak-Ekim'de günde ortalama 11.670 sefer düzenlerken 1 Ekim'de 25,2 milyon yolcuyla günlük rekor kırıldı.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 4,13 milyar demiryolu seyahati gerçekleştirildi.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre söz konusu dönem için tüm zamanların rekorunu kıran rakam, kapasite artışını, hizmet kalitesindeki iyileşmeyi, turizme ve uluslararası yolcu taşımacılığına verilen daha güçlü desteği yansıtıyor.

Şirket, Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 5 artışla günlük ortalama 11.670 yolcu treni seferi düzenlendiğini bildirdi.

Ulusal Gün tatilinin ilk günü olan 1 Ekim'de 25,2 milyon yolcu ve 14.885 tren seferiyle hem yolcu sayısında hem de taşıma kapasitesinde günlük rekorlar kırıldı.

Demiryolu yetkilileri, düzenli yolcu seferlerinin yanı sıra demiryolu ile turizm entegrasyonunu da teşvik ediyor. Yılın ilk 10 ayında, 3.236 özel turizm seferi düzenleyen şirket, konserlere, spor etkinliklerine, sergilere ve eğitim gezilerine de 1.084 özel sefer tahsis etti.

Söz konusu hamleler, hizmet tüketimini canlandırmaya ve demiryolu güzergahlarındaki yerel ekonomileri desteklemeye yönelik daha kapsamlı bir stratejinin parçası.

Sınır ötesi yolcu taşımacılığında da güçlü bir büyüme kaydedildi. Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong yüksek hızlı demiryolu hattı, geçen yıla göre yüzde 11 artışla 29,23 milyon sınır ötesi yolcu taşırken, Çin-Laos Demiryolu yüzde 33 artışla 289.000 yolcuya hizmet verdi.

Çin demiryollarının yabancı yolcu sayısı da belirgin şekilde arttı. Çin'i trenle gezmeyi tercih eden yabancı turist sayının artmasıyla yılın ilk 10 ayında ülkenin demiryolu ağında bir önceki yıla göre yüzde 32,9 artışla toplam 22,52 milyon yabancı yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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