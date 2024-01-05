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1. Drone ile teslimat operasyonundan çeşitli görüntüler
Çin'in elektronik ticaret platformu Meituan, ülkenin doğusundaki Shanghai kentinin Yangpu bölgesinde ilk drone ile teslimat rotasını başlattı. Bu hizmet sayesinde, yemek siparişleri 3 kilometrelik bir mesafeye 15 dakikada teslim edilebilecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.
(XHTV)
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