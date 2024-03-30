Çin'de Drone Sektörü Güçlü Bir Gelişim Sergiliyor

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BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in drone sektörü, son yıllarda insansız hava araçlarının (İHA) ekonominin daha fazla alanında kullanılmasıyla güçlü bir gelişim sergiledi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), 2023 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki kayıtlı İHA sayısının bir önceki yıla göre yüzde 32,2 artarak yaklaşık 1,27 milyona ulaştığını bildirdi. Açıklamada ayrıca drone işletmeciliği yapan şirket sayısının yaklaşık 19.000, drone pilotu sertifikasına sahip olan kişi sayısının ise 194.000 olduğu belirtildi.

Geçen yıl ülkede toplam 23,11 milyon saat uçan sivil droneların uçuş saati 2022'ye kıyasla yüzde 11,8 artış gösterdi.

Dronelar Çin'de tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılığın yanı sıra eğlence ve hava fotoğrafçılığı gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılıyor. Bazı şehirlerde insansız hava teslimatı da test edilmeye başlandı.

CAAC, sektörün sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla İHA pilot bölgeleri oluşturulmasına ilişkin yönerge çıkardı. Şimdiye kadar, şehirlerden adalara kadar çeşitli senaryoları kapsayan bu tür 17 bölge ve üç üs onaylandı.