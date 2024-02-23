Çin\'de düzenlenen Shehuo gösterisinde ejderha dansı sergilendi

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XUNYANG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xunyang kentinde düzenlenen bir "Shehuo" gösterisi, 22 Şubat 2024.

Çin'de geleneksel bir halk kutlaması olan Shehuo, ejderha dansı, aslan dansı, geleneksel Çin operası, davul çalma ve farklı bölgelere göre değişiklik gösterebilen diğer halk performanslarından oluşan çeşitli formlarda bir festival.

Xunyang'daki Shehuo gösterisinde 40 kilogramdan ağır ve kafası üç ila dört metre yüksekliğe ulaşan ejderha dansı sergilendi. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)