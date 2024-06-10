Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Coşkuyla Kutlandı

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ÇEKİM TARİHİ: 9 Haziran 2024

1. Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlayan insanların çeşitli görüntüleri

2. Fujian eyaletinde düzenlenen ejderha teknesi yarışından çeşitli görüntüler

3. Guangdong eyaletinde düzenlenen ejderha teknesi yarışından çeşitli görüntüler

4. Xinjiang bölgesinde düzenlenen ejderha teknesi yarışından çeşitli görüntüler

5. Henan eyaletinde Zongzi yapan insanların çeşitli görüntüleri

6. Yunnan eyaletinde Zongzi yapan insanların çeşitli görüntüleri

7. Ningxia bölgesinde pelin otuyla kese yapan insanların çeşitli görüntüleri

8. Shaanxi eyaletinde Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlayan insanların çeşitli görüntüleri

9. Anhui eyaletinde Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlayan insanların çeşitli görüntüleri

10. Beijing'de Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlayan insanların çeşitli görüntüleri

11. Hunan eyaletinde Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlayan insanların çeşitli görüntüleri

Bu yıl 10 Haziran'a denk gelen geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali'nde ülkenin dört bir yanında coşkulu tezahüratlar ve davul sesleri duyuldu.

Festival, Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) Chu Devleti'nin bir nazırı olan ünlü Çinli şair Qu Yuan'ı anmak için kutlanıyor. Krala iyi niyetli tavsiyeler verdiği halde ihanetle suçlanıp sürgün edilen Qu, umutsuzluk içinde kendisini Miluo Nehri'nin sularına bırakarak intihar etmiş.

Efsaneye göre, Qu'nun öldüğünü öğrenen yerel halk teknelere binerek nehirde Qu'nun cansız bedenini aramış ve balıklar tarafından yenmesini engellemek için suya Zongzi denilen pirinç mantıları atmış. Çin halkı bu nedenle festival sırasında ejderha teknesi yarışları düzenliyor ve Zongzi hazırlayıp yiyor.

Bu geleneksel kutlamaların yanı sıra pek çok insan üç günlük tatili kültürel turlara katılarak ve seyahat ederek modern tarzda kutlamayı tercih ediyor. Bu ise iç ve dış turizm pazarlarının potansiyelini artırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'den bildiriyor. (XHTV)