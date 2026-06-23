Çin'de Ejderha Teknesi Festivali İle Turizm Büyüdü - Son Dakika
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Çin'de Ejderha Teknesi Festivali İle Turizm Büyüdü

Çin\'de Ejderha Teknesi Festivali İle Turizm Büyüdü
23.06.2026 13:40
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2026 Ejderha Teknesi Festivali'nde yurtiçi seyahatler %4,4 artışla 124 milyon oldu.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kültür ve turizm pazarı, 2026 Ejderha Teknesi Festivali tatilinde yurtiçi seyahat sayıları ve toplam harcamalarda geçen yılın aynı dönemine göre kaydedilen artışın etkisiyle istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı resmi verilere göre, üç günlük tatil döneminde ülke genelinde gerçekleştirilen yurtiçi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 124 milyona yükseldi.

Bakanlığın veri merkezinin hesaplamalarına dayandırdığı açıklamasında, yurtiçi turizm harcamalarının ise söz konusu dönemde yüzde 4 artışla 44,46 milyar yuana (yaklaşık 6,52 milyar ABD doları) ulaştığı belirtildi.

Duanwu Festivali olarak da bilinen Ejderha Teknesi Festivali'nin bu yıl cuma gününe denk gelmesiyle, resmi tatil dönemi hafta sonuyla birleşerek üç gün sürdü.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Ejderha Teknesi Festivali İle Turizm Büyüdü - Son Dakika

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