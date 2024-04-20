Çin'de En Ağır Yük Taşıma Kapasitesine Sahip Tren Test Sürüşünü Tamamladı

SHİJİAZHUANG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'de, şimdiye kadarki en ağır yük taşıma kapasitesine sahip yük treninin Shuozhou-Huanghua Demiryolu'ndaki test sürüşü tamamlandı. Cumartesi günü gerçekleştirilen test sürüşünde tren, 32.400 ton yük taşıdı.
Dört elektrikli lokomotif tarafından çekilen ve 324 vagondan oluşan yük treni, toplam 4.088 metre uzunluğuna sahip. Tren boyu ve taşıdığı yükle Çin'deki en uzun ve en ağır yükü taşıyan tren olma rekorunu kırdı.
Shanxi eyaletinin kömür üssü ile Hebei eyaletindeki Huanghua Limanı'nı birbirine bağlayan Shuozhou-Huanghua Demiryolu, Çin'in kömür taşımacılığındaki ikinci en büyük nakliye yolu olma özelliğini taşıyor.
Hebei'deki Cangzhou şehrinden yola çıkan test treni, Huanghua Limanı'na ulaştı.
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Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Osmaniyeli restoran işletmecileri, Türkiye çapında 20-21 Nisan tarihlerinde yapılan cafe ve restoran boykotuna tepki gösterdi. İşletmeciler, yüksek maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle fiyatları artırmak veya işletmeleri kapatmak dışında başka bir seçenekleri olmadığını belirtti. Üretimin olmadığı sürece işletmelerin batmaya mahkum olduğunu ifade eden esnaflar, üretimin artmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla yemek yiyebileceğini dile getirdi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde depremin izlerini silmek için çalıştıklarını ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, AKP'li önceki başkan Enver Demirel'den belediyeyi borçsuz bir şekilde devraldıklarını söyledi. Beşikçioğlu, 'Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz' dedi.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
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