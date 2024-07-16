Çin'de Eski Enerji Şirketi Yöneticisi Rüşvetten Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

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NANCHANG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Yichun Orta Halk Mahkemesi, CHN Enerji Yatırım Grubu'nun eski Genel Müdür Yardımcısı Li Dong'u rüşvet almak suçuyla müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin Salı günü verdiği hükme göre, Li ömür boyu siyasi haklarından mahrum kalacak, tüm kişisel mülklerine el konulacak ve yasadışı kazançları da geri alınarak devlet hazinesine devredilecek.

Mahkeme, Li'nin 1999-2023 yılları arasında ürün satışı, kömür tedariki, iş faaliyetleri ve kariyer ayarlamaları konularında sahış ve kuruluşlara fayda sağlamak amacıyla, Çin Shenhua Enerji Limited Şirketi ve bağlı olduğu CHN Energy şirketinde üstlendiği çeşitli görevleri kötüye kullandığına hükmetti.

Hükme göre, Li bunların karşılığında şahsen ya da başkaları aracılığıyla toplam 108 milyon yuan (yaklaşık 15 milyon ABD doları) değerinde rüşvet aldığını kabul etti ancak bu meblağın tamamı eline geçmedi.

Li'nin eylemlerinin rüşvet alma suçunu oluşturduğunu belirten mahkeme, son derece yüksek miktarda paranın söz konusu olduğuna ve yasalara uygun olarak ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Li'nin soruşturma süresince ve yasadışı kazançlarını iade ederken işbirliği yaptığını kaydeden mahkeme, Li'nin cezasını verirken bunları göz önünde bulundurdu.